Braille alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Braille alfabesi kaç karakterden oluşuyor?

Bilginin erişilebilir olması, herkes için temel bir hakken görme engelli bireyler için bu erişimi sağlayan en önemli araçlardan biri Braille alfabesi olarak bilinir. Harfleri, rakamları ve hatta bazı özel sembolleri parmak uçlarıyla hissetmeye dayalı olan bu sistem, öğrenmesi ve kullanması özel bir beceri gerektiren bir okuma-yazma yöntemi olarak karşımıza çıkar. İşte, Braille alfabesi ile ilgili merak edilen detaylar.

BRAILLE ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Braille alfabesi, görme engelli bireylerin okuyup yazmasını sağlayan özel bir kabartma yazı sistemi olarak 1824 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiştir. Altı noktalı bir sistem üzerine kurulan ve parmak uçlarıyla hissedilerek okunan bu alfabede her harf, rakam ve noktalama işareti, farklı nokta kombinasyonları ile temsil edilir. Bu sistem, özellikle eğitim, edebiyat, müzik ve matematik gibi alanlarda büyük bir devrim yaratmış ve görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmaya devam etmektedir. Braille yalnızca harfleri değil, aynı zamanda müzik notalarını, matematik sembollerini ve kimyasal formülleri de içerebilen geniş bir sistemdir. Günümüzde birçok dil için uyarlanmış versiyonları bulunan Braille alfabesi, basılı materyallerin yanı sıra asansör düğmeleri, ilaç kutuları ve toplu taşıma tabelaları gibi birçok alanda da kullanılır.

REKLAM

BRAILLE ALFABESİ KAÇ KARAKTERDEN OLUŞUR?

Braille alfabesi, temel olarak 64 farklı karakterden oluşur. Bu karakterler, iki sütun ve üç satırdan oluşan altı noktadan meydana gelir. Her bir karakter, toplamda 1 ila 6 noktanın farklı kombinasyonlarıyla oluşturulur. Noktaların yerleşimi ve sıralanışı, harflerin yanı sıra rakamlar ve noktalama işaretlerini de içerir.

Braille alfabe sisteminin en büyük avantajı, basit ancak etkili bir yapıya sahip olması. Braille'deki her harf, rakam ve işaret belirli bir kombinasyonla tanımlandığı için, görme engelli bireyler parmak uçlarıyla hızlı bir şekilde okuyup yazabilirler. Ayrıca Braille kısaltmalı yazım sistemi ile daha uzun kelimeler kısaltılmış harf kombinasyonlarıyla yazılabilir, bu da okuma hızını artırır.

BRAILLE ALFABESİ SAYILAR

Braille alfabesinde sayılar, harflerden ayrı bir sistemle temsil edilir. Sayılar için özel bir "sayı göstergesi" kullanılır ve bu işaretten sonra gelen harfler sayıları ifade eder.