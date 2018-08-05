Brann - Start Kristiansand maç önü

Norveç Eliteserien maçında Brann ile Start Kristiansand, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 35 puanlı Brann 2. sırada bulunuyor, Start Kristiansand 14 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Brann, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Start Kristiansand, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 609 kodlu maçı oynayanlar; Brann galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Start Kristiansand galibiyet oranı 7.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Brann son haftadaki Haugesund müsabasında 1-0 kazandı.

Start Kristiansand, Stabaek karşılaşmaında 0-5 yenildi.

Brann, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Brann, kendi sahasında 10 gol attı, 5 gol yedi.

Start Kristiansand ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Start Kristiansand, 2 gol atarken 16 gol yedi.

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