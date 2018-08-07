Breidablik - KR Reykjavik maçı öncesi rakamlar

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Breidablik, 07 Ağustos 2018 Salı günü KR Reykjavik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. Maç öncesi Breidablik 28 puanla 3. sırada, KR Reykjavik 23 puanla 4. sırada bulunuyor. Breidablik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. KR Reykjavik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Breidablik kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, KR Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Breidablik önceki hafta KR Reykjavik mücadelesinde 1-0 kazandı.

KR Reykjavik ise Breidablik karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Breidablik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Breidablik, kendi sahasında 13 gol attı, 4 gol yedi.

KR Reykjavik, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KR Reykjavik 15 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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