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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 31 Mart 2022 petrol fiyatları

Uluslarası piyasalara yön veren Brent petrol varil fiyatı araştırılıyor. Dün 112 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün sert bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 5'lik azalış gösterdi. Peki, 31 Mart 2022 Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 1 varil brent petrol kaç dolar? İşte, Brent petrol fiyatlarında son durum…

  • 01
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 31 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Londra Brent ya da Brent Blend olarak bilinen Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Artan jeopolitik risk algısı ile dün 112 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin birkaç ay içinde stratejik rezervlerinden 180 milyon varile yakın harcama planını devreye alabileceği haberleri ile bugün sert bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 5'lik azalışla 105 dolara geriledi. İşte, 31 Mart 2022 Brent petrol varil fiyatında son durum
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 31 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    BRENT PETROL NE KADAR 31 MART 2022?

    Küresel piyasalarda, yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik riskleri yeniden değerlendirmesi ile dalgalı bir seyir izlenirken, tahvil ve emtia piyasalarının seyrinin yanı sıra yoğun veri gündeminin bugünkü fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 31 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    İstanbul'da yapılan müzakereler kapsamında Rus yetkililerin Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltacaklarını açıklamasına karşın, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un dün aksi yönde değerlendirmelerde bulunması jeopolitik risk algısını yeniden artırdı.
  • 04
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 31 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Konaşenkov'un Rus askeri birliklerin Kiev ve Çernigiv yönlerinde planlı bir şekilde yeniden gruplandırıldığını söylemesi ile pay piyasası fiyatlamalarında bir günlük aranın ardından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler yeniden ilk sıraya yerleşti.

    Artan jeopolitik risk algısı ile dün 112 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin birkaç ay içinde stratejik rezervlerinden 180 milyon varile yakın harcama planını devreye alabileceği haberleri ile bugün sert bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 5'lik azalışla 105 dolara geriledi.
  • 05
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 31 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Diğer taraftan tahvil piyasasında ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaştırma sürecini daha hızlı faiz artırımlarıyla gerçekleştireceği beklentilerinin fiyatlanması ile yatırımcıların bilanço küçültme sürecinin ne şekilde gerçekleşeceğine odaklandığı görülüyor. Konuya ilişkin dün değerlendirmelerde bulunan Kansas City Fed Başkanı Esther George, bankanın bilanço tartışması yaparken, tahvil getirisinin tersine çevrilmesi riskini hesaba katması gerektiğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de mayıs ayında ABD ekonomisinin gücüne bakarak bankanın faiz oranlarını yarım puan artırmasına açık olduğunu söyledi. Haber akışı sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,43 seviyelerinden yüzde 2,34'e kadar gerilerken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,31 seviyelerinde dengelendi. Uzun ve kısa vadeli tahviller arasındaki farkın azalması ise ülke ekonomisine ilişkin durgunluk beklentilerini canlı tutuyor.

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