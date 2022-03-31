Londra Brent ya da Brent Blend olarak bilinen Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Artan jeopolitik risk algısı ile dün 112 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin birkaç ay içinde stratejik rezervlerinden 180 milyon varile yakın harcama planını devreye alabileceği haberleri ile bugün sert bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 5'lik azalışla 105 dolara geriledi. İşte, 31 Mart 2022 Brent petrol varil fiyatında son durum