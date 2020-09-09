Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Petrol fiyatları, pandeminin etkisinden çıkamadı. Brent petrol, bu yıla 68 dolar düzeyinde girdi. Petrol fiyatları, tüm dünyada pandemi nedeniyle ekonomilerin kapandığı, insanların evlerinden çıkmadığı, seyahatlerin durduğu dönemde (mart ayından itibaren) adeta çakıldı. 21 Nisan’da dip yaparak, 20 doların altına geriledi. 19 dolara kadar indi.

Brent petrol, bu tarihten sonra adım adım yukarı yönlü bir seyir izledi. Ekonomilerin açıldığı yaz başından itibaren de hareket hızlandı. Brent petrol, bu ayın ilk günlerinde 45 dolara kadar yükseldi.

TALEP CANLANMADI

Petrol fiyatı, son bir haftadır gün be gün düşmeye başladı ve 40 doların altına indi. Halen, 39 dolar düzeyinde bulunuyor.

Peki, petrol neden düşüyor? Bu soruyu sektörü yakından takip eden uzmanlara sorduk. Uzmanlar, pandemiye de bağlı olarak petrol talebinin düşük seyrettiğini ve arz fazlalığının oluştuğunu belirterek, “Batı’da, tüketim böyle devam edecek gibi görünüyor. Uçaklar uçmuyor; insanlar seyahat etmiyor ve evlerinden çalışıyor. Çin ve Hindistan’da da petrolde yeteri kadar artış oluşmadı. Dolayısıyla talep düşük” dedi.

Bu sürecin devam edebileceğine işaret eden uzmanlar, “Petrolde, talep düşük seyredecek gibi görünüyor. Şu an arz fazlalığı var. Bu tabii, fiyata da yansıyacak. Orta Doğu’da siyasi bir kriz olasılığı dışında petrol fiyatları düşük seyredecektir” görüşünü dile getirdi.



TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER?

Petrol fiyatlarındaki gerileme vatandaşı nasıl etkiler? Uzmanlar, bu soruyu şöyle yanıtladı:

-Petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye’nin cari açığına olumlu katkıda bulunur.

-Araç depoları görece daha düşük bedelle dolar. Gerek benzin gerekse de motorin fiyatlarında indirimler gündeme gelir, fiyatlar bir miktar geriler.

-Doğal gaz sözleşmelerinde petrol ve türevleri fiyatı belirliyor. Petrol fiyatının gerilemesi doğal gaz ithalat maliyetlerini de aşağı çeker.