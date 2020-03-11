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ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhuriyetçilerle yaptığı toplantıda, koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz ekonomik etkilerini engellemek için çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerini yıl sonuna kadar "yüzde 0" seviyesine indirilmesini teklif etti.

Piyasalar tarafından olumlu karşılanan teklifin ardından, dün New York borsasında endeksler yüzde 5'e yakın kazançlarla günü tamamladı.

Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağını belirtiyor.

Arz tarafında ise dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın nisan başından itibaren ham petrol üretimlerini artıracağını açıklaması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Cuma günü iki ülkenin ham petrol üretim seviyelerinde ek kesinti yapma kararı alamaması, pazartesi günü petrol fiyatlarının 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemesine ve günlük kayıplarının Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmesine neden olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 38,48 ile 38,70 dolar aralığının direnç, 38,09 ile 38,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.