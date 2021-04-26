Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 64,66 dolar

Cuma günü 66,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 64,66 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 64,66 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 64,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişe etkili oldu.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Dünyanın en büyük dördüncü petrol ithalatçısı Japonya'da da başkent Tokyo ile Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde Kovid-19 vakalarında artış trendinin devam etmesi nedeniyle dün olağanüstü hal uygulaması başladı.

Bugün piyasalar ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldıkları karar doğrultusunda mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı üretim artışına ve grubun çarşamba günü bir araya geleceği toplantıya odaklanmış durumda.

OPEC+ grubunun bu hafta gerçekleştireceği toplantı teknik bir toplantı olacak. Grubun petrol üretim politikasında değişiklik beklenmiyor. Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 65,01 ile 65,50 dolar aralığının direnç, 64,52 ile 64,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa'da rüzgar enerjisinde kurulu güç 318 gigavata ulaşacak
ENERJİAvrupa'da 'rüzgar' yatırımları hız kesmeyecek
EPDK'dan elektrik enerjisi ihracatı kararı
ENERJİEPDK'dan elektrik ihracatı kararı
Lisansı iptal edilen petrol piyasasında faaliyet gösteremeyecek
ENERJİLisansı iptal edilene bir daha izin yok
Güneş ve rüzgar küresel enerji talebinin 100 katını karşılayabilir
ENERJİTalebin 100 katını karşılayabilir
'En ucuz' gazın kontratı sona erdi
ENERJİ'En ucuz' gazda flaş gelişme!
EPDK: Kapasite mekanizmasında taslak düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel yansıtılması söz konusu değil
ENERJİEPDK'dan elektrikte ilave bedel açıklaması
Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi gemisi ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak
ENERJİ'Ertuğrul Gazi' Türkiye'ye ulaştı
Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik iş birliği anlaşması imzalandı
ENERJİAzerbaycan ile enerjide iş birliğine onay
Brent petrolün varili 64,87 dolar
ENERJİBrent petrol 64 dolara geriledi
YEKA GES-3 yarışmaları 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek
ENERJİYEKA GES-3 yarışmaları haftaya başlıyor