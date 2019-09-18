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HaberlerEnerji

Brent petrolün varili 64,81 dolar

AA

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle uluslararası piyasalarda 64,81 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı

Dün 69,25 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artışla 64,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,06 dolardan alıcı buldu.

Cumartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıların ardından petrol fiyatları yüzde 15'e yakın yükselmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün Cidde'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyelere döndüğünü açıkladı.

Saudi Aramco'nun bu ay içinde tüm tedarik yükümlülüğünü depolardan çekerek karşılayacağını kaydeden bin Selman, ülkesinin günlük petrol üretiminin bu ay sonunda 11 milyon varile, kasım sonunda ise 12 milyon varile ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Brent petrolde teknik olarak 64,87 ile 65,04 dolar aralığının direnç, 64,26 ile 64,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 

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