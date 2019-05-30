Dün 69,61 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 08.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 artışla 69,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,15 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artmasında dün açıklanan ABD haftalık ham petrol stok öngörüleri etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 5,3 milyon varil düşerek 474,4 milyon varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimi azaltma kararının devam edeceği beklentisi de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Piyasalarda bugün Enerji Enformasyon İdaresi'nin ABD petrol stok verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,23 ile 68,41 dolar aralığının direnç, 67,87 ile 68,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.