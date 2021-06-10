Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 71,65 dolar

Dün 72,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72.22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 71,65 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 71,65 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,65 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 71,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,52 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonunda akaryakıt talebinde yükseliş beklentilerine rağmen dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarının artması talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin benzin stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon varil (yüzde 3) artışla 241 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları ise geçen hafta 5 milyon 200 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 474 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi. Ancak petrol stoklardaki azalış, benzin stoklarındaki artış nedeniyle fiyatlarda etkili olmadı.

Hindistan başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin devam etmesi de ekonomik aktivitelerde beklenen ivmenin yakalanamamasına ve fiyatların düşüşüne katkıda bulunuyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede can kayıpları günlük 2 binin üzerinde seyrediyor. Son 24 saatte 92 bin 596 vaka tespit edilen Hindistan'da 2 bin 219 kişi öldü. Toplam vaka sayısı 29 milyon 89 bin 69'a, can kaybı 353 bin 528'e yükseldi.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 71,78 ile 71,98 dolar aralığının direnç, 71,58 ile 71,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motorine zam eşel mobilden döndü - Haberler
ENERJİMotorine zam eşel mobilden döndü
EIA petrol fiyatı tahminini yükseltti
ENERJİPetrol fiyatı tahminini yükseltti
Petrol piyasasına yeni lisans yönetmeliği
ENERJİPetrol piyasasına yeni lisans yönetmeliği
Brent petrolün varili 70,97 dolar
ENERJİBrent petrol 70 dolara indi
EPDK, 19 elektrik üretim lisansı verdi
ENERJİEPDK'dan 19 yeni üretim lisansı
Bakan Dönmez: Karadeniz'de bu yıl yeni keşif kuyusu açılabilir
ENERJİKaradeniz'de yeni keşif kuyusu
Brent petrolün varili 71,36 dolar
ENERJİBrent petrol 71 doların üstünde
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi mayısta yüzde 133 arttı
ENERJİSpot elektrikte işlem hacmi arttı
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 10 yıllık ihtiyacı karşılayacak keşif
ENERJİ10 yıllık ihtiyacı karşılayacak keşif
Bakan Dönmez: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
ENERJİ'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor'