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Brent petrolün varili ne kadar, kaç dolar? 29 Temmuz 2020

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ne kadar? Vatandaşlar Brent petrolün varilinin kaç dolar olduğunu merak ediyorlar. 29 Temmuz 2020 verilerine göre işte varil fiyatı...

Brent petrolün varili ne kadar

BRENT PETROLÜN VARİLİ NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,73 dolardan işlem görüyor. Dün 43,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 43,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,12 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 6,8 milyon varillik düşüş tahmini, küresel piyasada stok fazlası endişelerini azaltırken, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Talep tarafında ise dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın devam etmesi, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 16,7 milyonun üzerine çıkarken 4,3 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,5 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,5 milyonu aşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,77 ile 43,90 dolar aralığının direnç, 43,60 ile 43,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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