Brezilya'da Ancelotti dönemi başlıyor!
Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör belirsizliği son buluyor. Sambacılar, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi sezon sonunda göreve getirmeye hazırlanıyor.
Real Madrid'den sezon sonunda ayrılması beklenen Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.
Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varan 66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, haziran ayında resmen Sambacılar'ın yeni teknik direktörü olacak.
33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM
Carlo Ancelotti, Brezilya ile resmi sözleşme imzalaması halinde 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak.
66 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.
REAL MADRID KARİYERİ
Carlo Ancelotti, iki dönem görev yaptığı Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 LaLiga, 2 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.