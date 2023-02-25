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Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı.

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  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

    Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 50'e yükseldiği bildirildi.
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

    Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, sel ve toprak kaymalarında bin 815 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

    Rakamların kesin olmamakla birlikte kayıp olan 30'dan fazla kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

    İletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bağlantının güçlükle sağlandığı bölgede, yardım faaliyetleri için merkezi hükümetten bütçe aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

    Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor

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