        Brezilya'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 4'ü polis 60 ölü

        Brezilya'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 4'ü polis 60 ölü

        Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda suç örgütü üyeleri, güvenlik güçlerine ateş açtı. Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 04:24 Güncelleme: 29.10.2025 - 04:25
        Brezilya'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 4'ü polis 60 ölü
        Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

        ÇATIŞMA ÇIKTI: 4'Ü POLİS 60 ÖLÜ

        AA'nın haberine göre, güvenlik güçlerinin operasyon sırasında silahlı direnişle karşılaştığını belirten Castro, operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre, 4'ü polis 60 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Güvenlik güçlerinin en az 81 kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Castro, eyalet tarihindeki en geniş kapsamlı operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Castro, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

