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Bolsonaro yine salgını unuttu, doğum gününü kutladı! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

ABD'nin ardından koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yine tartışmalara sebep olacak açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ciddiye almadığı için sık sık eleştirilen Bolsonaro, 21 Mart Pazar günü 66. Doğum gününü kutlamak için destekçilerinin karşısına çıktı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde Bolsonaro, başkanlık konutunun önüne çıkarak destekçileriyle birlikte 'Mutlu Yıllar' şarkısını söyledi.

"BAZI TİRANLAR ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KISITLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Koronavirüs sebebiyle kısıtlamama kararı alan yetkililere yüklenen Bolsonaro, "Özgürlüğümüzden vazgeçeceğimizi düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. Bazı tiranlar özgürlüğümüzü kısıtlamaya çalışıyor. Ama ben halkım için her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, "Demokrasi ve özgürlük için silahlı kuvvetlere güvenebilirsiniz" dedi.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1290 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 294 bin 42’ye, 47 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 998 bin 233’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 306 bin 326 vaka ve 67 bin 558 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 449 bin 933’e ulaştı.