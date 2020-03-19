AA

Brezilya'da milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etti.

BBC'nin haberine göre, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da milyonlarca Brezilyalı, ellerinde tencere ve tavalarla balkonlara ve camlara çıktı, ışıkları yakıp söndürerek Bolsonaro'nun istifasını istedi.

Protesto eylemi dün öğleden sonra Brezilya Devlet Başkanının televizyonda yayınlanan konuşması sırasında başladı, akşam daha geniş katılımla devam etti.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri kısa süre önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, dün yanında maske takan bazı bakanlarıyla yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

ÜLKEDE 500 KORONAVİRÜS VAKASI OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Bolsonaro, konuşmasında Brezilya'da resmi istatistiklere yansımayan vakaların olabileceğini de kabul etmişti.

Protesto, Bolsonaro'nun yönetimine karşı en geniş katılımlı eylem oldu.

Brezilya'da yeni tip koronavirüsten 4 kişi öldü, ülkede iki bakan dahil 500 üzerinde vaka olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gittiği ekipte 14 kişide Kovid-19 tespit edilmesine rağmen Bolsonaro'ya iki kez yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirilmişti.