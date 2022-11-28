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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

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  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    Grupta oynadıkları ilk maçlarından galibiyetle ayrılan iki takımın mücadelesinde gülen taraf 1-0'lık skorla Brezilya oldu.
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    İlk yarısı golsüz sona eren maçta Brezilya'ya üç puanı getiren golü 83. dakikada Casemiro kaydetti. 
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    Sambacılar aldığı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    Gruptaki ilk maçında Kamerun'u mağlup eden İsviçre ise bu sonuçla 3 puanda kaldı. 
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    Gruptaki son maçlarda Brezilya, Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    BREZİLYA REKOR KIRDI!

    İsviçre'yi 1-0 mağlup eden Brezilya, aldığı bu sonuçla Dünya kupaları tarihine geçti. 
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!
    Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Brezilya, turnuva tarihinde en uzun yenilmezlik serisi yakalayan ilk ülke oldu.
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

    Güney Amerika temsilcisi, dev turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda da zirvede yer alıyor. 
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!
  • Brezilya Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

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