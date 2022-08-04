Brezilya'da üst üste 12. faiz artırımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Brezilya Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ediyor

Brezilya Merkez Bankası 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Banka, böylece üst üste 12 toplantıda faiz artırım kararı almış oldu

Brezilya Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ediyor
Brezilya'da üst üste 12. faiz artırımı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Brezilya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(Copom), piyasa beklentilerine paralel bir şekilde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 13.25'ten yüzde 13.75'e yükseltti.

Banka böylece üst üste 12. toplantısında da faiz artırımına gitmiş oldu. Bu süreçte politika faizi 1.175 baz puan artırıldı. Son artırımla politika faizi 5.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Copom'dan yapılan açıklamada hem yurt dışı hem de yurt içindeki ekonomik belirsizliğin ekstra tedbirli olmayı gerektirdiği ifade edildi. 'İnatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyon' sebebiyle artırımlara devam edilebileceğinin sinyali verildi.

Haziran ayında Brezilya'da yıllık enflasyon yüzde 11.89 oldu. Merkez Bankasının yıllık enflasyon hedefi ise yüzde 3.5.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bankacılık sektörünün aktifleri 11 trilyonu aştı
PARA Bankacılık sektörünün aktifleri 11 trilyonu aştı
Banka kârları yüzde 400 yükseldi
PARA Banka kârları yüzde 400 yükseldi
Küresel piyasalarda dalgalı seyir
PARA Küresel piyasalarda dalgalı seyir
New York Borsası düşüşle açıldı
PARA New York Borsası düşüşle açıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana ulaşım zorlaştı'
PARA 'Finansmana ulaşım zorlaştı'
Asya borsaları sert düştü
PARA Asya borsaları sert düştü
Küresel piyasalarda negatif seyir
PARA Küresel piyasalarda negatif seyir
Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
PARA Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
Emekli maaşını taşıyana 7.500 TL promosyon
PARA Garanti BBVA'dan emekliye 7.500 TL promosyon
Avrupa borsalarında karışık seyir
PARA Avrupa borsalarında karışık seyir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.