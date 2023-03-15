EN BÜYÜK ADAY ANCELOTTI

Brezilya Milli Takımı için konuşulan isimler arasında en büyük adayın ise Carlo Ancelotti olduğu belirtiliyor. 63 yaşındaki İtalyan teknik adamın Real Madrid ile sözleşmesinin 2024'te bitecek olması transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.