Brezilya'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Donald Trump hayranlığıyla da bilinen Ernesto Araújo'yu Dışişleri Bakanlığı'na atadı.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesinin en üst düzey diplomatı olacak olan Araújo'nun kişisel blogunda yazdığı yazılar ise gündem yarattı.

Amacını, "Brezilya'ya ve dünyaya kendilerini küreselleşme ideolojisinden kurtarmaları için yardım etmek olarak" tanımlayan Araújo, iklim bilimini ise yalnızca bir dogma olarak gördüğünü belirtti.

İklim değişikliğinin 'kültürel Marksistler' tarafından Çin'in önünü açmak için uydurulmuş bir komplo olduğunu belirten Araújo, merkez sol İşçi Partisi'nin üremeyi, klimaları ve kırmızı eti kriminalize ettiğini öne sürdü. Araújo, "Evrendeki her bebek bir risktir çünkü karbon emisyonlarını arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Brezilya, 1992 yılında uluslararası toplumun sera gazı emisyonlarını düşürmeyi tartışmak için bir araya geldiği ilk ülkeydi. Brezilyalı diplomatlar, 2015'te yapılan Paris İklim Anlaşması'nda zengin ve fakir ülkeler arasında köprü olmak konusunda önemli bir rol oynamışlardı.

Aşırı sağcı Bolsonaro, geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde 57.7 milyon oy alarak devlet başkanlığına seçilmişti. Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen Bolsonaro hükümetinin ülke tarihindeki en sağcı hükümetlerden biri olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da iklim değişikliği ve küresel ısınmanın bir aldatmaca olduğunu iddia etmiş ve göreve geldikten sonra ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çektiğini açıklamıştı.

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