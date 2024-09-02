BRICS nedir, ne demek? BRICS üyeleri kimlerden oluşur?
BRICS açılımı ve kapsamındaki ülkeler günün en çok araştırılan konularından biri olarak yerini aldı. İlk olarak 2001 yılında Jim O'Neill tarafından BRIC olarak adlandırılan yapı, 2009 yılında gerçekleşen ilk buluşmayla resmiyet kazanmıştır. Peki, BRICS nedir, ne demek? BRICS üyeleri kimlerden oluşur? İşte BRICS hakkında merak edilenler...
BRICS ile Türkiye ilişkisi merak edilirken bu kapsamda, "BRICS nedir, ne demek? BRICS açılımı ne, BRICS ülkeleri hangileridir, kimlerden oluşur?" soruları yanıtlarını arıyor. Bilindiği gibi, BRICS ülkeleri, yüz ölçümü bakımından dünyanın 3'te 1'lik kısmını elinde bulunduruyor. İşte BRICS açılımı ve üye ülkeler hakkında detaylar...
BRICHS NEDİR, ÜYE ÜLKELER NELER?
BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini ifade eder. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa).
BRICS ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kuruludur. Özellikle ekonomik ağırlığı kesinlikle önemlidir.
“BRIC” terimi 2001 yılında o zamanki Goldman Sachs Yatırım Bankası başkanı Jim O’Neill tarafından ortaya atılmıştır. Tam kapsamlı bir diplomatik buluşma 16 Haziran 2009’da Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gerçekleşti.
2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört üye BRIC olarak adlandırılmıştı. Aynı yıl düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın da katılımı ile BRIC grubu adını BRICS olarak değiştirdi. BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle biliniyor. 2015 yılı itibarıyla beş BRICS ülkesi dünya nüfusunun 3.1 milyarını (%41’ini) temsil etmektedir.