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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'den ayrılık iddialara yanıt - Fenerbahçe Haberleri

        Bright Osayi-Samuel'den ayrılık iddialara yanıt

        Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel, basında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:08
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        Osayi-Samuel'den ayrılık iddialarına yanıt!
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        Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel, ayrılık iddialarına yanıt verdi.

        Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ın sağ beki Mimovic'i kadrosuna katması sonrası Osayi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.

        Öte yandan yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği ile Fenerbahçe tarafından Süper Lig listesinden çıkartılabileceği iddiaları da gündeme getirilmişti.

        Osayi-Samuel gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kum saati görseli kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin."

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