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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel: Umarım bu yıl şampiyonlukla taçlandırırız - Fenerbahçe Haberleri

        Bright Osayi-Samuel: Umarım bu yıl şampiyonlukla taçlandırırız

        Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Sivasspor'u 4-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 23:32 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:32
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        "Umarım bu yıl şampiyonlukla taçlandırırız"
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        Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

        Nijeryalı futbolcu, "Sivasspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettik. Bu maçta iyi oynadık, ilk yarı daha fazla atabilirdik. İyi bir maç çıkardık, böyle devam etmeliyiz. Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım gururluyum. Performansıma devam etmeliyim. Umarım bu yıl şampiyonlukla taçlandırırız." dedi.

        Samuel, "Fenerbahçe'de hayatı nasıl geçiyor?" sorusuna, "İlk geldiğim anları hatırlıyorum, çok daha küçüktüm. Sessiz birisiydim. Fenerbahçe'ye gelmek harikaydı. Zaten annem ve babam görüşmüştü. Ben de zaman içinde geliştim. Mutluyum, herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri çok iyi karşılandım. Aynı zamanda başkanımıza da teşekkür ederim, bana her zaman güvendi. Umarım şampiyonlukla neticelendiririz." diye cevap verdi.

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