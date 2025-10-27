Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline'ın, ünlü şarkıcıyla evliliğine dair çarpıcı iddialarda bulunduğu anı kitabı geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. 'You Thought You Knew' adlı kitapta Federline, bir gece Britney Spears'ın kendisini arayıp partiye katılması için yalvardığı, iki küçük çocuğunun arkada ağladığı gece, evliliğinin onarılamaz olduğunu nihayet anladığını anlattı.

Britney Spears'ın, çocuklarının babası Kevin Federline; "İş için Miami'deydim, işime odaklanmaya çalışıyordum ve bir telefon aldım" diye anlattığı anısında; "Telefonda o, Paris Hilton ve Lindsay Lohan vardı. Sarhoş bir şekilde, yanlarına gitmem için yalvarıyorlardı. Arka planda Preston ve Jayden'ın ağladığını duyabiliyordum. Sabahın üçü ya da dördü olmalıydı" ifadelerini kullandı. Kasım 2006'da Spears'a boşanma davası açan Federline, bu telefon görüşmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu yazdı.

"Britney'in bütün gece Paris'in Malibu'daki evinde parti yaparken çekilmiş fotoğraflarını magazin gazetelerinde görmüştüm" diyen Kevin Federline, ünlü şarkıcıyla hayatını, bir eş ve anne olarak korkutucu, kaotik davranışlarını kitabında acımasız sözlerle anlattı.

Sözlerine; "Çocuklarımın ağladığını ve Tanrı bilir ne yaptığını duymak... İşte buydu. Çocuklar için bir şekilde her şeyi yoluna koyabileceğimize dair tutunduğum en ufak bir umut kırıntısı bile o anda öldü" cümlesini ekleyen Kevin Federline, çocuklarının ona, bazen geceleri uyandıklarında annelerini sessizce kapıda durup onları uyurken izlediğini, hem de elinde bir bıçakla bulduklarını ilettiğini de yazdı. Spears ile ilgili hikâyeleri çocuklarından duyduğunu söyleyen Federline, öfkeli Spears'ın çocuklarından birinin yüzüne yumruk attığını ve onu bıçakla tehdit ettiğini de söyledi. REKLAM Kevin Federline ayrıca, eski eşi Britney Spears'ın, oğulları henüz bebekken, içki içip uyuşturucu çektikten sonra onları emzirmeye çalıştığını da iddia etti. Spears ile eski dansçılarından olan Federline, 2004 ila 2007 arasında evliydi. Boşanırken çocukların velayeti Kevin Federline'a verildi. 47 yaşında olan Kevin Federline, kitabında acımasız sözlerle suçladığı 43 yaşındaki Britney Spears'ın akıl hastalığıyla mücadele ederken çocuklarını düzenli olarak tehlikeye attığını da iddia etti.

Şarkıcının akıl sağlığın endişe duyan bir mahkeme tarafından, babası James Parnell Spears'a verilen vasilik kararı, 13 yılın ardından bozulmuştu. Pop şarkıcısının hayranları 'Britney'e Özgürlük Hareketi'ni başlatmış, vasiliğin sona ermesi için sürdürülen dava boyunca destek vermişti. Hayranları, mahkeme kararıyla Britney Spears'ın hayatını ve parasını kontrol altında tutan babası yüzünden büyük bir adaletsizliğin kurbanı olduğuna inanıyordu. Kevin Federline ise, kitabında yazdıklarıyla Spears'ı haklı bulan yaygın algıya bir karşılık vermiş oldu. REKLAM Kevin Federline, her ne kadar herkes için zor olduğunu kabul etse de, 2008'den 2021'e kadar süren ve Britney Spears'ın mutfağını yeniden dekore etmek için bile izin almasını gerektiren kısıtlayıcı vesayet döneminin aslında çok ihtiyaç duyulan bir zamanda istikrar getirdiğini savundu. Kevin Federline Üç ilişkisinden altı çocuğu olan Kevin Federline, ünlü popçuya 2006'da boşanma davası açmasının ardından, şu anda 20 ve 19 yaşında olan iki oğlunun velayetini tek başına aldı. Bu durum, çocuklar konusunda uzun süren bir kavgaya yol açtı. Britney Spears, Federline'i çocuklarını kendisine karşı kışkırtmakla suçladı. Kevin Federline'in, oğulları artık reşit olduğu için kendisine çocuk nafakası ödemeyi bıraktıktan sonra, kitap vasıtasıyla kendisi üzerinden kâr elde etmeye çalıştığını öne sürdü.