Bromley - Gateshead maçı heyecanı

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Bromley, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gateshead takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Bromley 2 puanla 19. sırada, Gateshead 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bromley, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gateshead, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 323 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bromley kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Gateshead sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Bromley son hafta oynanan Maidenhead United maçında 5-2 yenildi.

Gateshead ise Leyton Orient maçında 1-3 yenildi.

Bromley, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bromley, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Gateshead, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Gateshead, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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