Bronşit Neden Olur, Nasıl Geçer? Bronşite Ne İyi Gelir?

Peki ama nasıl? Bronşit çok uzun süreli devam eden rahatsızlıklar değildir. Tabi bunun için de önleminin alınması gerekiyor. Biz de şimdi sizlere bronşit neden olur, nasıl geçer? Bronşite ne iyi gelir? Bunları anlatacağız.

Bronşit Neden Olur?

Bronşitler aslında soğuk algınlığı ve grip ile birlikte ortaya çıkar. Genel olarak bir çeşit viral enfeksiyon olduğunu söylemek gerekiyor. Bronşit birkaç faktöre bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu durumda bronşit neden olur?

Solunum hastalıkları

Vücuttan kaynaklı oluşan viral enfeksiyonlar

Soğuk algınlığı ve grip

Hava değişimi

Aşırı soğuk içecek ya da yiyecek tüketimi

Sigara

Hava kirliliği…

Bu gibi durumlara maruz kalıyorsanız bronşite yakalanma ihtimaliniz çok yüksektir. Bazen ağır bir şekilde geçirirken bazen de hafif atlatabilirsiniz. Ama şunu belirtmekte fayda var: Bronşitlere iki farklı şekilde yakalanabilirsiniz. Akut ve kronik.

Akut bronşitler virüs ve mikrop sebebiyle oluşurken kronik olanlar sigara ya da hava kirliliği gibi durumlar yüzünden oluşur. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Bronşit Belirtileri

Peki bronşit kendini nasıl belli eder? Şimdi biraz da bronşit belirtileri neler bunlardan bahsedelim:

Akciğer iltihaplanması

Kuru öksürük

Balgamlı öksürük

Nefes alıp vermede zorluk

Sık hapşırma ve burun akıntısı

Hırıltı şeklinde duyulan solunum sesleri

Boğaz ağrısı

Kızamık boğmaca gibi hastalıklar

Grip

Ateş

Bu belirtiler hangi tür bronşit geçirdiğinize bağlı olarak değişir. Örneğin akut bronşitler, kızamık boğmaca ya da tifo gibi hastalıklarla kendini gösterebilir. Buna karşılık kronik olanlar, uzun süreli öksürüğe ve akciğer iltihaplanmasına sebep olur. Aynı zamanda balgam sarı, gri ya da yeşil tonlarda olabilir. Buna ek olarak ateşiniz çok yükselebilir.

Eğer böyle belirtiler yaşıyorsanız hemen tedavinize başlamalısınız.

Bronşit Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Bu durumda bronşit nasıl geçer ve bronşite ne iyi gelir merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bu yöntemleri uyguladığınız zaman doktora bile gerek kalmadan evde hastalığınızı geçirebileceksiniz. Dikkatli okuyun..

C Vitamini alın: C vitaminleri içerisinde güçlü antioksidan barındırır ve bronşiti azaltır. Buna ek olarak kullanabileceğiniz gıdalar; koyu yapraklı sebzeler, brokoli, lahana, portakal, limon, elma, kivi ve çilek gibi meyvelerdir.

C vitaminleri içerisinde güçlü antioksidan barındırır ve bronşiti azaltır. Buna ek olarak kullanabileceğiniz gıdalar; koyu yapraklı sebzeler, brokoli, lahana, portakal, limon, elma, kivi ve çilek gibi meyvelerdir. Sarımsak: Bilindiği üzere sarımsaklar doğal antibiyotik görevi görürler. Tüketiminizi artırarak boğaz ağrınızı azaltabilirsiniz ve bakteriyel enfeksiyonları geçirebilirsiniz.

Bilindiği üzere sarımsaklar doğal antibiyotik görevi görürler. Tüketiminizi artırarak boğaz ağrınızı azaltabilirsiniz ve bakteriyel enfeksiyonları geçirebilirsiniz. Zerdeçal ve zencefil: Bir diğer önemli gıda ise zencefil ve zerdeçaldır. Her ikisi de bronşite iyi gelir. Zencefil çayı tüketebilirsiniz ya da bir çay kaşığı zerdeçalı sütün içerisine ekleyerek kaynatın. Günde iki ya da üç kere içmek size iyi gelecek.

Bir diğer önemli gıda ise zencefil ve zerdeçaldır. Her ikisi de bronşite iyi gelir. Zencefil çayı tüketebilirsiniz ya da bir çay kaşığı zerdeçalı sütün içerisine ekleyerek kaynatın. Günde iki ya da üç kere içmek size iyi gelecek. Bal: Diğer doğal antibiyotik de baldır. Balı tek tüketmek yerine limonla ya da zencefille tüketmeniz daha etkili olacaktır. Soğan suyuyla balı karıştıranlar da bu karışımın bronşite iyi geldiğini söyler.

Diğer doğal antibiyotik de baldır. Balı tek tüketmek yerine limonla ya da zencefille tüketmeniz daha etkili olacaktır. Soğan suyuyla balı karıştıranlar da bu karışımın bronşite iyi geldiğini söyler. Tuzlu su: Gargara yaparak boğazdaki balgamı ve ağrıyı azaltabilirsiniz. Nefes borunuzu temizler ve rahatlatır. Boğaz iltihabınızı yatıştırıcı özelliği vardır.

Bu bilgilere ek olarak sıcak şeyler tüketmeye de dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak bronşit bulaşıcı mı sorusuna da cevap verelim: Bu hastalık virüs ya da mikrop kaynaklı oluştuğundan akut bronşitlerin bulaşıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ama kronik olan bronşit uzun dönemlidir bu sebeple de başkalarına bulaşmaz. Siz yine de önleminizi alın ve iyileşmezseniz bir doktora gitmeyi ihmal etmeyin.