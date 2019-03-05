Akciğerlerimize hava bronş tüpleri ile ulaşır. Eğer bu bronş tüplerinin iç yüzeyinin zarı iltihaplanırsa bronşit hastalığı meydana gelir.

Bronşit iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Birincisi akut bronşit ve ikincisi ise kronik bronşittir.

Akut bronşit çoğunlukla grip, kızamık, boğmaca ya da tifo benzeri rahatsızlıklar esnasında ortaya çıkar.

Kronik bronşit ise daha riskli bir iltihaplanma olayıdır ve kesinlikle tedavisi geciktirilmemelidir. Bronşitten dolayı yaşanan öksürük bazen kuru öksürük şeklindedir ama genelde balgamlı bir öksürüktür.

Balgamın rengi genelde şeffaftır ama bazen de sarımsı, gri ya da yeşilimsi bir renkte olabilir ve bu durum bakteriyel bir enfeksiyonun belirtisidir.

BRONŞİT NEDEN OLUR?

1. Soluk borusunda ve bronşlarda iltihap oluşması

Bazı mikroorganizmalar ve bakteriler solunum kanalıyla bronşlarda ve soluk borusunda iltihaplanmaların oluşmasına sebep olabilir. Genelde sonbahar ve kış mevsimlerinde rastlanan bu durum boğazda tahrişe sebep olan diğer etmenlerle birleşerek daha şiddetli bir probleme neden olabilir.

2. Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Vücut direncinin düşmesi ve çeşitli sebepler yüzünden bağışıklık sisteminin zayıf hale gelmesi, her hastalığa karşı vücudun savunmasız kalmasına sebep olabileceği gibi bronşit oluşumu ihtimalini de artırır. Bu yüzden bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için doğru beslenmeye ve bedeninizi zinde tutmaya gayret gösterin.

3. Diğer solunum yolu enfeksiyonları

Kış aylarında artış gösteren virüs ve bakteriler, vücudun direncinin düşmesiyle beraber çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlar atlatılmazsa ve beden direnci bir an önce normal seviyesine getirilemezse bronşite yakalanma ihtimali artar.

4. Sigara kullanmak

Kronik türde bronşit oluşumuna sebep olan faktörlerden birisi de sigara, nargile gibi sağlığa zararlı tütün ürünlerinin kullanılmasıdır. Sigara içen birinin içmeyen birine kıyasla bronşite yakalanma ihtimali daha yüksektir. Özellikle günde yaklaşık yirmi tane sigara içiyorsanız bu ihtimal daha da artacaktır. Diğer taraftan sigara yüzünden bronşlarınızdaki mukus oluşumu artacak ve bu sebeple zaman geçtikçe bronşlarınız daha güçsüz hale gelecektir.

5. Kirli havaya maruz kalmak

Teknolojinin gelişmesi, araç kullanımının artması ve fabrikaların çevre dostu salınımlar yapmaması gibi birçok sebep yüzünden hava kirliliği her geçen gün artıyor. Havanın çok kirli olduğu, tozlanma oranını yüksek olduğu ya da fazla nemli olan alanlarda yaşıyorsanız vücudunuz bronşite karşı dirençsiz bir yapıda olabilir, dolayısıyla bu hastalığa yakalanma ihtimaliniz artmış olur.

6. Kronik rahatsızlıklar

Bronşit oluşumuna sebep olan kronik rahatsızlıklar arasında kronik akciğer enfeksiyonu, kronik fibroz, kronik astım gibi birçok hastalık bulunuyor. Bu hastalıklar yüzünden bronşlar gücünü kaybeder, hastalık sürdüğü sürece zayıflamaya devam ederler. Zayıflayan bronşlarda kızarıklıklar ve şişlikler de oluşabilir.

7. Anne sütü ile beslenmemek

Bebeklerde bronşit oluşumunun önemli nedenlerinden biri de anne sütünden mahrum kalmaktır. Anne sütü hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayan bir mucize olduğu için bebeklerin anne sütüyle beslenmemesi hastalıkların önünü açabilir.

8. Zehirli gaz solumak

Kükürt dioksit gibi zararlı maddelerin bulunduğu havaları solumak bronşite yakalanma ihtimalini artırır. Bu tip gazların havaya karıştığı yerlerde yaşıyorsanız mukus salgınızda ciddi bir artış görülecektir. Diğer taraftan egzoz gazına karşı hassasiyetiniz varsa da bronşite yakalanma ihtimaliniz artar.

AKUT BRONŞİTİN BELİRTİLERİ

Çok uzun süre devam eden kuru öksürük.

Nefes alıp verirken hırıltıların yaşanması ya da nefes alıp vermede yaşanan zorluk

Şeffaf renkte görülen balgamlı öksürük akut bronşitin farklı bir belirtisidir. Bu renk bazen sarı ya da yeşilimsi olurken bazen de kanlı bir şekilde görülür.

Halsizlik, ateşlenme ve ürperme de diğer akut bronşit belirtileridir

KRONİK BRONŞİTİN BELİRTİLERİ

Akut bronşit belirtilerine ilaveten kronik bronşitte çok uzun süren öksürük krizleri yaşanır. Bu öksürük minimum 3 ay sürer bazen daha fazla da sürebilir. Öksürüğün artış göstermesi kış aylarında, nemli havada ve sabahları daha fazladır.

BRONŞİT TEDAVİSİ

Kronik bronşit genelde bir komplikasyona sebebiyet vermeden iyileşme gösterir. Bronşit tedavisi hastadan hastaya değişiklik göstermektedir çünkü tedavi yapılan muayene sonucunda saptanan bulgulara göre yapılır. Eğer hasta sigara kullanıyorsa sigara içmeyi bırakmalı eğer bırakamıyorsa bile en azından bir müddet ara vermelidir. Bronşit tedavisinde süre hastalığın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir ve bir hafta ile 2 hafta arasında bir iyileşme süreci yaşanır. Öncelerden akut bronşitin tedavisi amacıyla kullanılan antibiyotikler artık kullanılmamaktadır çünkü bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli hale geliyor. Doktorunuz antibiyotik tedavisini sadece gerekli görürse uygular bu gereklilik kronik bir şekilde akciğer sorunu yaşayan hastalar için geçerlidir. Şiddetli öksürükleriniz için yine doktorunuzun tavsiyesi üzerine alabileceğiniz öksürük şuruplarını kullanabilirsiniz. Ve kesinlikle bol bol su içmelisiniz. Bu balgamdaki yoğunluğu azaltacaktır.



1. Öksürük kesici ilaçlar

Bronşit hastalığıyla beraber başlayan öksürüğü kesmek için en çok tercih edilen yöntemlerden birisi öksürük ilaçlarıdır. Eğer öksürüğünüzün çok şiddetli değilse bu ilaçları kullanmanız çok doğru olmayabilir. En net karara ulaşmak için doktorunuzun tavsiyesine uymanız daha doğru olacaktır.

2. Antibiyotik

Bakteriyel unsurları bedenden uzaklaştırarak bronşit hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan kurtulmanın yollarından biri de antibiyotik ilaçlardır. Fakat bu ilaçlar kesinlikle doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Bir yakının tavsiyesiyle ya da eczaneye gidip doktor onayı olmadan almanız bazı komplikasyonlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Ayrıca vücuttaki bakterilerin antibiyotiklere karşı daha dirençli hale gelmesi sebebiyle bu tip ilaçlar eskisi kadar kuvvetli etki göstermemeye başladı.

3. Diğer ilaçlar

Eğer vücudunuz herhangi bir şeye karşı alerjik reaksiyon gösteriyorsa veya astım ya da kronik akciğer hastalığına sahipseniz doktorlar daha rahat nefes alıp verebilmeniz için bir cihaz ve iltihabı atıp kapanmış akciğer kanallarını açabilmek için çeşitli ilaçlar da reçete edebilir