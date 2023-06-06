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Brooke Shields: Kızım model olmasın diye çok mücadele ettim

Brooke Shields, küçük kızı Grier Hammond'ın kendisi gibi modellik kariyerine adım atmak istediğinde heyecanlanmadığını ve ona engel olmaya çalıştığını anlattı. Shields, "Sonunda pes etmek zorunda kaldım ve ona 'Eğer bunu yapacaksan senin menajerin olmayacağım' dedim" açıklamasını yaptı

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  • Brooke Shields: Kızım model olmasın diye çok mücadele ettim - Magazin haberleri

    20 yaşında Rowan Frances ve 17 yaşında Grier Hammond adlı iki kızı olan Brooke Shields, samimi açıklamalarda bulundu. Shields, konuk olduğu programda Grier'in gelişen modellik kariyeri hakkında konuştu.
  • Brooke Shields: Kızım model olmasın diye çok mücadele ettim - Magazin haberleri

    "MÜCADELE ETTİM"

    Ünlü oyuncu, program sunucuları Kelly Ripa ve Mark Consuelos'a, "Çok uzun süre mücadele ettim. Artık eskisinden çok farklı bir sektör" dedi.
  • Brooke Shields: Kızım model olmasın diye çok mücadele ettim - Magazin haberleri

    "ÇOK ACIMASIZ"

    Model olduğu dönemde sosyal medyanın var olmadığını hatırlatan Brooke Shields, Grier'in podyum modeli olarak çalışmayı hedeflediğini belirtti.

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Shields, "Bu çok acımasız ve sahne arkası da öyle... Ben hiç podyuma çıkmadım. Bununla başa çıkabileceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Brooke Shields: Kızım model olmasın diye çok mücadele ettim - Magazin haberleri

    "PES ETMEK ZORUNDA KALDIM"

    Sonunda Brooke Shields, Grier'in modellik konusunda gerçekten tutkulu olduğunu fark ettiğini ve bazı kurallar çerçevesinde kızının modellik yapmasına izin vermeye karar verdiğini dile getirdi.

    "Sonunda pes etmek zorunda kaldım" şeklinde konuşan Shields, "Ve ona 'Eğer bunu yapacaksan senin menajerin olmayacağım' dedim. 'Bir ajansla çalışacaksın. Harika bir iş ahlakına sahip olacaksın. Rahat olmayacaksın ve beni dinleyeceksin. Bunlar benim kurallarım ve üniversiteye gideceksin' dedim" açıklamasında bulundu.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

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