        Haberler Dünyadan Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz evlat edinmeyi planlıyor

        Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz evlat edinmeyi planlıyor

        Ayrıcalıklı ailelerden geldiklerinin farkında olan Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çifti, dezavantajlı bir bebeğe mümkün olan en iyi hayatı sunarak karşılık vermek için evlat edinmeyi planlıyor. Brooklyn, Beckham ailesiyle bağlarını tamamen koparıp kendine yeni bir aile kuruyor

        Giriş: 08.02.2026 - 09:35 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:35
        Brooklyn Beckham, ebeveynleri David ve Victoria Beckham'ın yanı sıra kardeşleriyle de bağını kesmesinin ardından, eşi Nicola Peltz ile ailesini büyütmeyi planlıyor. Brooklyn ve Nicola çiftinin çocuk evlat edinmeyi düşündükleri öğrenildi.

        Çiftin bir arkadaşının The Sun Gazetesi'ne verdiği bilgiye göre, çift biyolojik olarak kendilerine ait olmayan bir çocuğu büyütme konusunda bazı görüşmeler yaptı. Çiftin arkadaşı; "Bu konuda Nicola ve Brooklyn kesinlikle hemfikirler. İkisi de bir sürü çocuk sahibi olmak istiyor ve en az birinin evlat edinilmesini arzuluyor" dedi.

        Arkadaşlarının söylediğine göre, Beckham ailesinin oğlu Brooklyn Brooklyn ile ABD'li milyarder Nelson Peltz'in kızı Nicola, hayal bile edilemeyecek bir ayrıcalık ortamından geldiklerinin farkındalar ve bu nedenle dezavantajlı bir bebeğe mümkün olan en iyi hayatı sunarak karşılık vermek istiyorlar.

        Çiftin arkadaşı; "Nicola son film rolü için 40 kiloya kadar düştü, bu yüzden şu an biyolojik olarak kendisine ait bir çocuğu olması söz konusu bile değil" ifadesini kullandı.

        Beckham ailesinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn, anne-babası ile birlikte 23 yaşındaki Romeo, 20 yaşındaki Cruz ve 14 yaşındaki kız kardeşi Harper'la barışmak istemediğini belirterek, ebeveynlerini suçlayıcı bir açıklama yapmıştı. Oğul Beckham, ailesini, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalışmakla ve hayatını kontrol altına almaya çalışmakla suçlamış, hatta annesi Victoria'nın 2022'deki düğününde kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini bile söylemişti.

        Brooklyn Beckham, sekiz aydan fazla bir süredir anne ve babasıyla konuşmuyor ve şu anda tüm aile onunla ilişkisini kesmiş durumda.

