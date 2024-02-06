Bruce Willis'in eşi Emma Heming kitap yazıyor
Geçtiğimiz mart ayında 'afazi' hastalığı sonucu oyunculuğu bırakan, ardından 'demans' tehşisi konulan Bruce Willis'in eşi Emma Heming, Bruce'un hastalık sürecinde yaşadıklarını konu alan bir kitap yazacak
Aksiyon filmlerinin yıldız ismi olan Bruce Willis beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
2009 yılında Bruce Willis ile evlenen ve bu evlilİkten iki çocuk sahibi olan Emma Heming, eşine tehşis konulduktan sonra yaşadıkları süreci konu alan kitap yazacak. Henüz adı belli olamayan kitabın 2025 yılında çıkacağı açıklandı.
"HİKÂYELERİMİZ NE YAZIK Kİ ÇOK BENZER"
Sevdiği birilerinin 'demans' hastalığına yakalanan kişilere ilham vermek istediğini söyleyen Emma Heming, "Birçok kişi için bu hastalıkla ilk temas doktorlarının muayenehanesinde oluyor. Bu bilginin doktordan hastaya ve sevilen kişiye nasıl aktarıldığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaynakların ve bilgilerin kolayca ulaşılabilir olması zorunlu. Tecrübelerimden ve konuştuğum diğer bakım partnerlerinden biliyorum ki hikayelerimiz ne yazık ki çok benzer. Doktorun ofisinden neredeyse hiçbir kaynak veya destek olmadan ve telaffuz edemediğim bir teşhisle ayrıldık" ifadelerini kullandı.
Bruce Willis 2022'de ilk kez 'afarzi' hastası olduğu ve oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. 68 yaşındaki Willis'e, yaklaşık bir yıl sonra da demans teşhisi konulduğu duyuru
BENİM VE KIZLARIM İÇİN BİR FARK YOK
Ayrıca Emma Heming'e, "Bruce neler olup bittiğinin farkında mı?" diye sorulmuş ve Heming "Farkında olup olmadığını anlamak çok zor" cevabını vermişti. Heming sözlerine "Demans çok zor bir hastalık. Bununla yaşayan insan için zor, aile için de zor. Bruce, benim veya kızlarımız için bir fark yok. Bunun bir aile hastalığını söylerler, gerçekten doğruymuş" diye devam etti.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock