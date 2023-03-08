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Brüksel metrosunda terör saldırısı alarmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Rusça gönderilen tehdit içerikli e-posta, yetkilileri alarma geçirdi.

Brüksel metrosunda terör saldırısı alarmı
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AA

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brüksel'de 8 Mart'ta metro saldırısı planlandığına ilişkin Rusça ifadelerin yer aldığı e-posta almasının ardından polisle irtibat kurdu.

E-posta güvenilir kaynaktan gelmese de Brüksel Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belçika federal demir yolu polisi gece saatlerinde metroda kontroller yaptı, devriyeleri güçlendirdi.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir'da, e-postada, Brüksel metrosunun Yser ve Rogier istasyonları arasında saldırı düzenlenebileceğine dair tehdit içeren ifadeler yer aldığı belirtildi.

E-postada Rus olduğunu ifade eden kişinin, AB Komisyonu ile ilki 16 Şubat, ikincisi 3 Mart'ta iki kez iletişime geçtiği kaydedildi. 3 Mart'taki e-postada, "AB saldırgan politikasını sürdürürken, Birlik topraklarında kitlesel terör saldırılarının başlayacağı konusunda uyarıda bulunmak isterim. 8 Mart'ta Brüksel'deki metro, Yser ve Rogier arasında havaya uçurulacak." ifadeleri kullanıldı.

Henüz hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen, yetkililer yüksek alarm durumunu sürdürüyor.

Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maalbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016’da düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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