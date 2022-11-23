Bruno Fernandes'ten Ronaldo açıklaması: "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez"

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılık sürecinde takım arkadaşı Bruno Fernandes'le arasında yaşananlar da gündem olmuştu. Hem ManU'da hem de Portekiz Milli Takımı'nda birlikte forma giyen ikilinin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Manchester United'ın Ronaldo ile yolları resmen ayırmasının ardından Bruno Fernandes'ten ilk açıklama geldi.

"RONALDO İLE KONUŞMADIK"

Fernandes, ayrılıkla ilgili Ronaldo ile konuşmadığını belirterek, "Ronaldo, bana aldığı kararlardan bahsetmedi. Bu kişisel bir karar onu ve ailesini ilgilendirir. Bunun hakkında konuşmadık. Buradaki herkes Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." dedi.