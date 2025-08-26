Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yüzü gülüyordu! - Futbol Haberleri

        Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yüzü gülüyordu!

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 16:28 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:28
        Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage basın toplantısı düzenledi.

        Yarınki karşılaşmayı değerlendiren Lage, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz ama Fenerbahçe de bir Şampiyonlar Ligi takımı... Teknik direktörleri daha önce kupayı 2 kere kazandı. Gerek stadyum içinde gerek dışında birlik olarak rakibimize karşı mücadele sergeleyeceğiz. Taraftarlardan müthiş bir destek istiyoruz." dedi.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic."

        "KEREM'İN YÜZÜ GÜLÜYORDU"

        "Kerem Aktürkoğlu bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi."

        "BU MAÇTAN GALİP AYRILMAMIZ GEREKİYOR"

        "Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor.

        Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız."

        "SEMEDO İLE UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORUM"

        "Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım."

        Temsilcimiz Fenerbahçe, 0-0'lık ilk maçın rövanşında 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica'ya konuk olacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

