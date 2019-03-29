Brutus ya da Jül Sezar'ın Katli Ankara Ethos Tiyatro Festivali'nde

Dünya prömiyeri 16 Haziran'da Gürcistan Tiflis'te yapılan Tuncer Cücenoğlu'nun Brütüs ya da Jül Sezar'ın Katli adlı son oyunu, Uluslararası Ankara Ethos Tiyatro Festivali'nde 7 Nisan tarihinde altyazılı olarak gösterilecek.

Gürcistan'ın prestijli Akhmeteli Dram Tiyatrosu yapımı olan oyunun çevirmeni Nana Janashia, yönetmeni Irakli Gogia...

Gürcistan'da kitap olarak da yayımlanan ve büyük ilgi gören oyun, hemen hemen bütün dünya dillerine çevrildi.

Birçok ülkede repertuvarlara girmeyi başaran oyunda Cücenoğlu, Brutus'un bir hain mi yoksa bir kahraman mı olduğunu sorguluyor.

Romanya'da Bükreş Radyosu'nda da yapılan bir buçuk saatlik bir yayınla, oyun dinleyicilere tanıtıldı.

Oyunu Bulgaristan'da sahneye koyacak ünlü Bulgar yönetmen Hristo Stoichev'in oyunla ilgili yorumu da ilginç:

"Brutus; Shakespear'in Jul Sezar'ından çok daha iyi bir metin. "