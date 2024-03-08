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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bryan Adams 18 Ekim'de İstanbul'da

        Bryan Adams 18 Ekim'de İstanbul'da

        Rock'n roll müziğin usta isimlerinden Bryan Adams, 'So Happy It Hurts' dünya turnesi kapsamında 5 yıl aradan sonra 18 Ekim Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Adams, İstanbul konserini sosyal medya hesabından "Haydi rock yapalım!" diyerek duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:11
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        Bryan Adams 18 Ekim'de İstanbul'da
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        Kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödül adaylığı ve sayısız ödülü sığdıran, 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan rock’n roll devi Bryan Adams, 5 yıl sonra yeniden İstanbullu sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Adams’ın 2023 Grammy Ödülleri’nde En İyi Rock Performansı dalında aday gösterilen 15’inci stüdyo albümü ‘So Happy It Hurts’ ile aynı adı taşıyan turnesinin İstanbul ayağı kapsamında sanatçı 18 Ekim Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahnede olacak.

        Cuts Like a Knife’, ‘Reckless’ ve ‘Waking Up the Neighbours’ gibi başucu albümlerinin yanı sıra ‘Summer of '69’, ‘Everything I Do, Run to You’, ‘Heaven, Please Forgive Me’, ‘Have You Ever Really Loved a Woman?’, ‘When You're Gone’ gibi birçok imza parçasıyla rock sahnesinin efsaneye isimleri arasına adını yazdıran Bryan Adams, müzik otoritelerinden Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30’uncu sanatçısı olarak da seçildi. Adams, İstanbul konserini sosyal medya hesabından “Haydi rock yapalım!” mesajıyla duyurdu.Konserin biletleri 11 Mart Pazartesi Günü Passo’da satışa çıkacak.

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        #Bryan Adams
        #Ülker Arena
        #konser
        #müzik
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