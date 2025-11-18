BTS üyesi Jin'i, 13 Haziran 2024'te hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte Japon bir kadın sarılarak rızası dışında yanağından öpmüştü. Bunun üzerine çekilen videolarda Jin'in durumdan rahatsız olduğu ve kafasını çevirdiği görülmüştü. Bu duruma tepki gösteren Jin'in hayranları, kadın hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Japon kadın, 'cinsel saldırı' suçlamasıyla ifade vermeye çağrılmıştı.
BTS grubu üyesi Jin'in hayranı, 'cinsel saldırı' ile suçlandı
Güney Koreli BTS grubu üyesi Jin'i (Kim Seok-jin) rızası dışında öpen kadın 'cinsel saldırı' ile suçlandı
Güney Koreli müzik grubu BTS üyesi Jin'i (Kim Seok-jin), 2024'te hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte rızası dışında öpen Japon kadının cinsel saldırıyla suçlandığı öğrenildi.
Yonhap ajansının haberine göre; Güney Kore Savcılığı, BTS üyesi Jin'in askerlik görevini tamamlamasının ardından düzenlenen etkinlikte, şarkıcıyı rızası dışında öpen kadın hakkında iddianame hazırladı.
Savcılık iddianamede, 50'li yaşlarındaki Japon kadına 'cinsel saldırı' suçlaması yöneltti.