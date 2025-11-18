BTS grubu üyesi Jin'in hayranı, 'cinsel saldırı' ile suçlandı

NE OLMUŞTU?

BTS üyesi Jin'i, 13 Haziran 2024'te hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte Japon bir kadın sarılarak rızası dışında yanağından öpmüştü. Bunun üzerine çekilen videolarda Jin'in durumdan rahatsız olduğu ve kafasını çevirdiği görülmüştü. Bu duruma tepki gösteren Jin'in hayranları, kadın hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Japon kadın, 'cinsel saldırı' suçlamasıyla ifade vermeye çağrılmıştı.