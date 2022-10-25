Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege'ye doğru uzanan 3 dar ve uzun yarımadanın en doğuda olan bir yerleşim yerlerinden biriAynoroz Adası'nda sadece erkekler yaşıyor. Kadınlar 1045 yılından beri adaya ayak basamıyorlar. Peki ama neden? İşte detaylar.