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Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece var mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir uygulanan sokağa çıkma yasaklarına birtakım esnetilmeler getirildi. Vatandaşlar ise bu akşam yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki bu akşam yasak var mı? İşte ayrıntılar...

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece var mı?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, hafta içleri saat ­21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Peki hangi illerde hafta sonu yasağı var?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Buna göre, 5 Mart Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 21.00’de başlayıp sabah 5’e kadar sürecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi (6 Mart) akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5’te sona erecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İki haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 il)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak. (22 il)

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars. (28 il)

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır. (14 il)

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