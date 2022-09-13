Tükettiğimiz besinler sadece kana karışmıyor veya sadece kas olarak geri dönmüyor. Uzmanlara göre günlük olarak aldığımız birçok besin diğer organlarımızı güçlendirdiği gibi beyin nöronlarımızı hem güçlendirebiliyor hem de zayıflatabiliyor. İşte beyini olumsuz yönde etkileyen besinler…