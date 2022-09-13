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Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

Beynimiz sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden, vücudun temel işlevlerini görmesini sağlayan bir organdır. Günlük hayatımızda tükettiğimiz besinlerin bir bölümü vücudumuza faydalıyken bir bölümü ise sağlığımızı tehdit edebiliyor. Bu besinler arasında özellikle bazı gruplar beyin sağlımızı büyük ölçüde etkiliyor. Peki beynimize bu kadar zarar veren yiyecekler nelerdir?

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  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    Tükettiğimiz besinler sadece kana karışmıyor veya sadece kas olarak geri dönmüyor. Uzmanlara göre günlük olarak aldığımız birçok besin diğer organlarımızı güçlendirdiği gibi beyin nöronlarımızı hem güçlendirebiliyor hem de zayıflatabiliyor.  İşte beyini olumsuz yönde etkileyen besinler…
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    FAZLA KIRMIZI ET TÜKETİMİ

    Kırmızı eti fazla tüketmek ve özellikle antrikot etinin aşırı tüketimi, içerisinde bulunan doymuş yağ nedeniyle Alzheimer hastalığının riskini artırabiliyor. 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Doymuş yağların beyine olan olumsuz etkilerinin yanı sıra kalbe de etkisi bulunuyor. Bu nedenle kırmızı et tüketimi günlük alınması gereken miktarı geçmemeli.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    İŞLENMİŞ ETLER

    İşlenmiş yiyeceklerin yapım aşamalarında vücudu etkileyen gıda katkı maddeleri bulunuyor. Özellikle salam, sosis, ısıl işlem görmüş sucuklar ve benzeri yiyecekler, sinir sisteminin yapılandırılmasında olumsuz rol oynarlar. Sinir sistemini tahrip ederek beyin nöronlarına zarar verebilirler.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    AŞIRI TUZLU GIDALAR

    Aşırı tuz tüketiminin ödem artırdığını ve tansiyonu yükselttiğini birçok insan biliyor. Az bilinen şeylerden birisi ise yoğun sodyum (tuz) tüketimi. Özellikle bazı gıdaların içerisine koruyucu madde olarak eklenen sodyum nitrat ve nitrit gibi gıda katkı maddeleri beyin içerisinde bulunan epifiz bezini olumsuz yönde etkileyebilir. Epifiz bezi seratonin ve melatonin gibi hormonların salgılanmasında önemli rol oynar. Sodyum içeren tuzlu gıdaların zekâ geriliğine yol açtığı da kanıtlanmıştır.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    TRANS YAĞLAR

    Gıda katkı maddesi olarak kullanılan trans yağlar uzak durulması gereken yiyecekle arasındadır. Beyine oldukça zarar veren trans yağlar, reflekslerin bozulmasına neden olur ve beyin işlevlerini bozabilir. Ayrıca felç riskini de artırır. Alzheimer benzeri hastalıklara uzun vadede yol açabilir.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    KIZARMIŞ YİYECEKLER

    Kızarmış yiyecekler hem kan dolaşım yollarını tıkarken hem de beyin sinirlerini zedeler. Bazı kızartma yağları ise diğerlerine göre daha zararlıdır. Bunlar arasında en tehlikeli olan yağ ise Ayçiçek yağıdır.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    FAZLA TAHIL TÜKETİMİ

    Tahılların hemen hemen hepsi beyin fonksiyonlarına zarar veriyor. Ancak istisna olarak %100 tam kepekli tahıllar zarar vermiyor. Ayrıca çok fazla tahıl tüketimi hızlı yaşlanmayı hızlandırıyor.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    ŞEKER

    Fazla şeker tüketimi nörolojik problemlere neden oluyor. Ayrıca hafızayı zayıflattığına dair çalışmalarda mevcut. Bu nedenle fazla şeker tüketiminden uzak durulması gerekir.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    FAST FOOD

    Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır. Fast Food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    DONDURMA

    Özellikle hazır dondurmalar da şeker miktarı oldukça yüksek. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    YAPAY TATLANDIRICILAR

    İnsanların büyük bir bölümü şeker tüketiminden uzak durmak için yapay tatlandırıcılar kullanıyor. Yapay tatlandırıcıların daha az kalori içerdikleri doğru olsa da zararları da oldukça fazla. Örnek olarak şekersiz içecekler verilebilir. Uzun süre kullanımında beyin hasarına ve zihin bozukluklarına yol açabiliyor.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    ALKOL

    Alkolün fazla tüketimi sağlıklı düşünmeyi etkiliyor ve hafızayı da tüketiyor. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    NİKOTİN

    Nikotin vücudunuzun en önemli organı olan beyninize kan gitmesini engeller. Kan gitmezse oksijen de gitmez. Kılcal damarları tıkadığı için nörotransmitterlerin üretilmesine engel olur ve işlevini engeller sinir sistemini tüketir.
  • Bu besinler beyine zarar veriyor! İşte beyine zarar veren o besinler...

    KAFEİN

    Kafeinin fazla tüketimi beyin işlevlerini etkiliyor ve nörolojik rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Bu nedenle günlük alınması gereken kafein miktarından fazlasının alınmaması gerekir.

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