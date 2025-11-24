Bu bulmacaların hepsini çözebilir misiniz? Cevapların detaylarda gizli olduğu bu bilmecelerini çözebilmek büyük dikkat istiyor!
Zekâyı zorlayan, satır aralarına ustalıkla gizlenmiş ipuçlarıyla merak uyandıran bu bulmacalar herkesin altından kalkabileceği türden değil. Dikkatini en küçük detaya kadar toplayanlar ise çözümün aslında ne kadar yakın olduğunu fark edecek!
1. Hangi yaprak örnektekinin ikizi?
Cevap:
2. Megan hediyelerden hangisini beğenmemiştir?
Cevap: Küpeler, çünkü Megan'ın kulakları delik değil.
3. Ellen'a yatın gerçek sahibini bulmasında yardımcı olabilir misiniz?
Cevap: İçerideki mavi ceket soldaki adamın pantolonu ile eşleşiyor bu sebeple yatın sahibi soldaki adam.
4. Bu 5 çocuktan biri gece camdan kaçtı ve sonrasında geri geldii hangisi?
Cevap: Bu kızın ayağında ayakkabıları duruyor, yani belli ki cevabımız en köşedeki kız.
5. Bu iki kişiden hangisi yemek yaparken bir şeyleri yanlış yapıyor?
Cevap: Adam ocağı açmamış!
6. Jenny, Mark ve Kate'in valizleri karıştı! Bulmalarında yardımcı olabilir misiniz?
Cevap: Üzerinde çizgiler olan valiz köpeği olan kadına aittir, güvenlik kilidi olan ise mavi gömlekli adamın.
7. Mike bir beyin sarsıntısı geçirdi. Hamile eşi ise yakın zamanda doğuma girecek. Onu bulmasında yardım eder misiniz?
Cevap: En soldaki kadın yakın zamanda doğum yapacak gibi gözükmüyor. Ortadaki kadın ise topuklu ayakkabılar giyiyor, sahte bir hamilelik durumu olabilir. Sağdaki kadın ise bağcıklarını bağlayamayacak kadar doğuma yakın gözüküyor.
8. Hiçbir kibriti kırmadan 6 yapabilir misiniz?