Bu da ağaç hırsızlığı: Kahramanmaraş'ta parktaki ağacı araçla çaldılar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki kişi, bir parkta bulunan büyük saksılı ağacı alarak kayıplara karıştı
SAKSI İÇİNDEKİ AĞACI ALDILAR
İHA'nın haberine göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde bulunan Edik Parkı'nda meydana geldi. Bölgeye araçla gelen 2 kişi, park içerisinde bulunan büyük saksı içindeki ağacı aldı. Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis inceleme başlattı.,
Park, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilenmiş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştu.