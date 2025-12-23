Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bu da ağaç hırsızlığı: Parktaki ağacı araçla çaldılar | Son dakika haberleri

        Bu da ağaç hırsızlığı: Kahramanmaraş'ta parktaki ağacı araçla çaldılar

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki kişi, bir parkta bulunan büyük saksılı ağacı alarak kayıplara karıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu da oldu! Alıp götürdüler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki şahıs, bir parkta bulunan büyük saksılı ağacı alarak kayıplara karıştı.

        SAKSI İÇİNDEKİ AĞACI ALDILAR

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde bulunan Edik Parkı'nda meydana geldi. Bölgeye araçla gelen 2 kişi, park içerisinde bulunan büyük saksı içindeki ağacı aldı. Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı.

        POLİS İNCELEME BAŞLATTI

        Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis inceleme başlattı.,

        Park, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilenmiş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ambulans değil alyans!
        Ambulans değil alyans!
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma