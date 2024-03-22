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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris'te hayvan geçici rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Göreve gelmeleri halinde ilçeye daha donanımlı bir hayvan rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirten Ayaydın, "Bu dostlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim nasıl taleplerimiz varsa onların da talepleri var, onlar da sevgiye muhtaç. Onların tüm sorunlarını gidereceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:34
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        "Bu dostlarımıza sahip çıkmamız lazım"
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Marmaris ilçesinde hayvan geçici rehabilitasyon merkezini ve otogarı ziyaret etti.

        Ayaydın, ilçede bulunan hayvan geçici rehabilitasyon merkezini gezerek burada bakımı yapılan hayvanlarla ilgilendi. Göreve gelmeleri halinde Marmaris'e daha donanımlı bir hayvan rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirten Ayaydın, barınaktaki hayvanları sevdiklerini ancak yaşam koşullarını beğenmediğini söyledi.

        Ayaydın, "Bu dostlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim nasıl taleplerimiz varsa onların da talepleri var, onlar da sevgiye muhtaç. Onların tüm sorunlarını gidereceğiz." dedi.

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        Marmaris otogarına geçerek burada yazıhaneleri, taksi duraklarını ve minibüsçüleri ziyaret eden Ayaydın, esnafın sorunlarını dinledi.

        Otogarı Marmaris'e hiç yakıştıramadığını dile getiren Ayaydın, "Göreve geldiğimde kesinlikle burayı süratle yenileyeceğim. Turizm merkezine yakışır daha modern bir otogar yapacağım. Otogar yanındaki hayvan barınağını daha güzel ve geniş bir yere taşıyacağım. İşletmeciler ve yolcuların daha rahat etmesi için çok modern bir otogarı buraya yaptıracağım." diye konuştu.

        Ayaydın, taksicilerin sorunlarını bildiğini dile getirerek, göreve seçildiğinde ilk işinin Muğla'nın tüm ilçelerinde taksi duraklarını hazırladıkları projeyle tek tip hale getireceklerini anlattı. Ayaydın, taksici esnafının daha işi koşullarda yaşamını sürdüreceği, rahat çalışabileceği, dinlenebileceği alanları oluşturacaklarını ifade etti.

        Durakta sıra bekleyen bir taksinin direksiyonuna geçen Ayaydın, otogar içinde esnaf ve vatandaşı selamladı. Şehir içi sefer yapan dolmuş esnafının da taleplerini dinleyen Ayaydın, seçimlerde destek istedi.

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