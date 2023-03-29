Baharın gelmesiyle birlikte toprak uyanmaya, kırlarda çiçekler açmaya başladı. Kolluk kuvvetleri ile doğa dostları ise nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan endemik türlere zarar verilmemesi için vatandaşları uyardı. Endemik türlerde tek bir çiçeği koparmanın, zarar vermenin cezasının 244 bin 315 lira olduğu belirtildi.