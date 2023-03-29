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Bu endemik çiçekleri koparmanın cezası 244 bin

Aydın'ın kırsal kesimleri ile Kuşadası'ndaki Milli Parktan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline kadar olan bölgede doğal ortamda yetişen tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik türleri koparmanın cezasının 244 bin 315 lira olduğu bildirildi

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DHA
  • Bu endemik çiçekleri koparmanın cezası 244 bin

    Baharın gelmesiyle birlikte toprak uyanmaya, kırlarda çiçekler açmaya başladı. Kolluk kuvvetleri ile doğa dostları ise nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan endemik türlere zarar verilmemesi için vatandaşları uyardı. Endemik türlerde tek bir çiçeği koparmanın, zarar vermenin cezasının 244 bin 315 lira olduğu belirtildi.
  • Bu endemik çiçekleri koparmanın cezası 244 bin

    ENDEMİK TÜRLER İÇİN SEFERBERLİK

    Endemik türlerin yoğun olduğu Aydın'ın kırsal kesimleri, Kuşadası'ndaki milli parktan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline kadar olan bölgede doğal ortamda yetişen tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik türleri korumak için adeta seferberlik ilan edildi.
  • Bu endemik çiçekleri koparmanın cezası 244 bin

    Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yerel yönetimler ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri endemik bitki türlerine sahip çıkmak için hem koruma hem bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı.
  • Bu endemik çiçekleri koparmanın cezası 244 bin

    BİR SERVET ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ BU ÇİÇEKLERDEN UZAK DURUN

    Bu türlerle birlikte doğal yaşam alanlarının, doğal zenginliklerin korunması ve geleceğe taşınması için herkese görev düştüğünü söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik bir çiçeğe zarar vermenin cezası 245 bin liradır. Bu bitkilere zarar verecek kişilerin bunu mutlaka bilmesi gerekir. 
  • Bu endemik çiçekleri koparmanın cezası 244 bin

    Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma Çevre ekipleri, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği yapması, endemik bitkilerin tanıtılması konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekir" dedi.

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