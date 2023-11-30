Bu gizemli eşyaların ne işe yaradığını bulabilir misiniz?
Herkesin evinde ne işe yaradığını tam olarak bilmediği eşyalar bulunur. Ancak hiçbir eşya işlevsiz değildir ve muhtemelen her gizemli nesne bir amaca hizmet eder sadece biz bunu bilmeyiz.
Altın yüzüğün arkasındaki küçük deliğin amacı nedir?
CEVAP
Yüzükteki deliğin nedeni hava basıncı değişimlerinin halkaya zarar vermesini engellemektir.
Yarım ve zincirden yapılmış gibi görünen bu eldiven ne işe yarıyor?
CEVAP
Balık tutmak/kemik çıkarmak/fileto çıkarmak için kullanılan eski bir eldiven.
Eski bir evde kapının yanında, duvarda duran bu metal nesne nedir?
CEVAP
Bu bir kapı zili.
İçinde baloncuklar olan bu ağır nesne nedir?
CEVAP
Bir esinti olduğunda kâğıt yığınlarının masadan uçmasını önlemek için kullanılan bir kâğıt ağırlığına benziyor. Artık çoğunlukla dekorasyon olarak kullanılıyorlar.
Deriden yapılmış ve 15 santim uzunluğa sahip bu şey denir?
CEVAP
Bir çantadan çıkan dekoratif bir püskül.
Kimya laboratuvarında bulunan bu paslanmaz çelikten yapılmış alet ne işe yarar?
CEVAP
Bu alet laboratuvardaki cam küplerin kesilmesini sağlıyor.
Bir dolap çekmecesinin içindeki bu yarım daire nedir?
CEVAP
Çekmecede kaybolabilecek küçük aletler için ayrılan bir bölme.
Banyoda bulunan bu plastik şey nedir?
CEVAP
Klozet kapağının alt tarafındaki cıvatayı sıkar.
'Avucunuzun içine tam oturan, donuk seramik dişlere sahip bu seramik obje nedir?'
CEVAP
Sarımsak veya zencefil gibi küçük sebze ürünlerini macun kıvamına getirmek için kullanılır. Sarımsağın üzerine yerleştirin ve biraz baskı yapın; kısa sürede macun kıvamına gelecek.