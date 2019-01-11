Bu hafta 7 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler! (11 Ocak 2019)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girdi. İngiliz halk hikayelerinde önemli yeri olan, bazen görevini kötüye kullanan yöneticilerle bazen de halka zulüm eden soylularla mücadele yürüten halk kahramanı "Robin Hood"u anlatan 2018 yapımlı vizyona giren film, macera ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. İşte bu hafta vizyona giren filmler