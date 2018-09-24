24-27 Eylül döneminde bir amaca yoğunlaşma arzusu anlaşmalar, yenilenmeler yoğunluk kazanacak. Hedefler doğru tespit edildiyse işleyiş oldukça hızlı olacaktır. Kurallara hassasiyet göstermek önemlidir, ayrıca bu dönem resmi işler konusunda verimli geçecek.

Doğru insanlara ulaşmak, ortak amacı olan insanların bir araya gelmesi mümkün. Önceden planlanmış işler aksamadan hallolacaktır. 25 Eylül sabaha karşı gerçekleşecek Koç dolunayı yenilenme arzusunu artıracaktır. Ani gelişen olaylar, içgüdüsel davranışlar baskın olabilir. Nezaket kurallarının korunması, adalet ve ilişkilerde sınırlar önem kazanacak.

27-30 Eylül döneminde parasal konular yoğunlaşacak.Güç savaşları, ortak amaçlar gölgeleyen bireysel konular gündem olacaktır. Gücünüzü başkalarını maniple etmek için kullanmadan, bireysel alanı korumak ve ilerlemek önemli. Yapılması zorunlu işler organize edilirken çok çalışmak gerekecektir. Yönetim ve idari işlerde güç savaşları söz konusu olabilir. Bu dönem arzular önemli ancak yeterli kabiliyeti geliştirmiş olmak önem kazanacak. Eksiklerimizle yüzleşip, gidermek için gerekli koşullar rahatlıkla oluşacaktır.

Astrolojide zaman yöneticisi olan Satürn geçmişten gelen işleri bitirtmeye uğraşıyor. İnsanların üstünde yoğun bir baskı söz konusu. Artık verim alamadığınız işleri ve ilişkileri sonlandırmak için ekinoks enerjilerini kullanmakta fayda var. Hazla huzurla yol almanızı sağlayacak hedeflere yönelmek ilerlemek gerekir. Dolunay fikirlerin olgunlaşmasına, verime işaret eder. Hafta başı işe yaramayan, olgunlaşmanın ötesine geçip sadece yer tutan unsurları temizlemek, hafta ortasında veriminizi artıracaktır.

Hafta boyu kaçınılması gereken:

Yakıcı duygu ve tutumlar: Öfke, güç kullanımı, kontrol arzusuyla gelişen manipülasyon, aşırı şüphe, kabalık, ben merkezcilik, kural tanımama.

Yapıcı duygu ve tutumlar: Adalet, nezaket, insani yardım faaliyetleri, yardımseverlik, sanatsal faaliyetler, neşe, huzur, şifa çalışmaları.

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