Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemin en dikkat çeken konularının başıında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine yönelik önemli adımlar atılacağını açıklamıştı. Peki 6-7 Haziran Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte cevabı...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyordu.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Bu haftasonu sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN İLLER

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta geçtiğimiz haftasonu 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Yapılan açıklamalara göre, pazar günü olan saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarı çıkarak yürüyüş yapabilecek. 18 yaş altı çocuklar ise Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.