        Bu ilçenin okullarında zil çalmıyor

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 22 okulda eğitim gören 1600 öğrenci, zil sesi duymadan eğitimlerini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:01
        Bu ilçenin okullarında zil çalmıyor
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı başında zilsiz eğitim uygulamasına geçildi. İlçe genelindeki 22 okulda okuyan öğrenciler, zil çalmadan okula geliyor, teneffüslerde dışarı çıkıyor, sınıfa dönüyor ve derslerine başlıyor.

        ZİLSİZ EĞİTİM UYGULAMASINA GEÇİLDİ

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başından itibaren zilsiz eğitim uygulamasına geçtiklerini söyledi.

        İlçe genelindeki okullarda yaklaşık 2,5 aydır zillerin çalmadığını belirten Taştan, şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla başlatılan zilsiz okul uygulaması ile yeni bir döneme adım atılıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, öğrencilerimizin zaman yönetimi, öz disiplin ve sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Zilsiz okul uygulaması, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin zillerle değil, belirlenen zaman dilimleriyle düzenlendiği bir sistemdir. Bu sistem, öğrencilerin ders aralarında acele etmeden dinlenmelerine, sosyal etkileşimde bulunmalarına ve kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine olanak tanır. Pazar ilçesinde tüm okullarımızda zilsiz okul uygulamasına geçtik. Bu sayede öğrencilerimize sorumluluk bilinci ve zamanı yönetebilme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz."

        "ZİLSİZ EĞİTİM ÖĞRENCİNİN ÖZGÜVENİNİ GELİŞTİRİYOR"

        Taştan, Milli Eğitim Bakanlığınca ilçelerinin pilot bölge seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Mürteza Kılıç ise başlangıçta bu uygulamanın zor ve sıkıntılı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

        Yıllardır zil sesi ile eğitim yaptıklarını vurgulayan Kılıç, "Fakat ilk haftadan itibaren çok hızlı biçimde hem biz hem öğrencilerimiz alıştı. Zilsiz eğitimde öğrencilerimizin zaman kavramını ve zamanı iyi kullanma kavramını gayet iyi şekilde öğrendiklerini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

        9. sınıf öğrencilerinden Fatmanur Biçer de "Zilsiz eğitim öğrencinin özgüvenini geliştiriyor. Kendi öz denetimini de geliştirmiş oluyor öğrencinin. İlk başlarda alışmakta zorlandık. Şu anda gayet iyi düzende işliyor. Gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.

