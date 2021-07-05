Bu illerde yağmur var!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık