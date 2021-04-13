BU KADAR OLMAZ! Son dakika: 6 pozitif ve 1 temaslı cenazeye katıldı!

6'sı pozitif ve 1'i temaslıydı! "Pes" dedirten olay! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıkması üzerine karantina altına alınan 6’sı pozitif, 1’i ise temaslı 7 Covid-19 hastası, bir yakınlarının cenazesine katılmak için karantinayı ihlal ederek Sinop iline geldi.

SİNOP DÖNÜŞÜ YAKALANDILAR

Sinop’un Gerze ilçesi Kabalar köyündeki cenazeye katıldıktan sonra tekrar İstanbul’a dönmek isteyen karantinayı ihlal eden pozitif hastalar, Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan D-30 karayolunda üzerinde yol kontrol noktasında durduruldu.

6'SI POZİTİF, 1'İ TEMASLI ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan 34 FM plakalı otomobil içerisinde yapılan kimlik kontrolünde E.A, Y.A, C.A, H.A, L.A, F.A ve E.A. isimli şahısların oldukları belirlendi. Şahısların, HES kodu sorgulamasında 6’sının Covid-19 testinin pozitif olduğu, birisinin ise temaslı olduğu belirlendi.

KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU

Şahısların, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde karantinada olması gerekirken Sinop’un Gerze ilçesi Kabalar köyünde bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra cenazeden İstanbul’a geri döndükleri tespit edildi.

TOPLAM 6 BİN TL CEZA VERİLDİ

Bunun üzerine Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre toplam 6 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinden şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca işlem başlatıldı.

TEMAS ETTİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Şahıslar, Jandarma ve AFAD kontrolünde Kastamonu Şeyh Şab’an-ı Veli Öğrenci Yurduna götürülerek karantina altına alındı. Öte yandan şahısların cenazede temas ettikleri ve yol boyunca temas ettikleri insanların tespit edilmesi için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.